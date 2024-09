Regionali, sull’impasse Renzi parla Fratoianni: “Cosa aspetta a uscire dalla giunta Bucci?”

Genova. “Aspetto la conferenza stampa in cui Matteo Renzi annuncia l’uscita dalla giunta del sindaco Bucci a Genova, non mettiamo veti ma se vogliamo battere questa destra occorre costruire una proposta credibile”: dal palco della Festa dell’Unità nazionale Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi Sinistra, lancia un missile a lungo raggio sulla Liguria e colpisce non solo il mondo centrista ma apparentemente anche chi, nella coalizione di centrosinistra, dice no, senza se e senza ma, con simbolo e senza simbolo, “camuffati nelle liste” o meno, ai renziani.

Il riferimento più diretto è all’uscita, un paio di giorni fa, di Ferruccio Sansa, con un post che, secondo indiscrezioni avrebbe urtato e non poco il candidato Andrea Orlando alle prese da un lato con l’organizzazione della campagna tout court – ieri era a De Ferrari per scattare alcune fotografie – ma anche con il costante dialogo con Italia Viva e Azione nazionale per capire se il campo largo in Liguria sia più o meno fattibile.

