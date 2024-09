Cambia il quadro dell’allerta meteo diramata alcune ore fa, ma non per lo Spezzino. Sul centro-ponente (cioè zone A, B e D) sarà infatti allerta arancione per temporali dalla prossima mezzanotte alle 13.00 di domani, giovedì 5 settembre, con Arpal che, nel diramarla, raccomanda “attenzione alle precipitazioni e alle raffiche di downburst”. In giallo dalle 21 di oggi (4 settembre) alle 15 di domani il resto della regione, Spezzino compreso.

