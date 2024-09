Trasporto pubblico, Cub Trasporti: “In consiglio comunale offerto un triste spettacolo. Amministrazione non sembra interessata a garantire un servizio efficiente”

“Le parole e i discorsi portati in aula di consiglio l’altra sera sono, come sempre, molto belle. Tuttavia, qui a noi sembra che tutto questo si riduca a un mero gioco politico, un gioco in cui, purtroppo, a farne le spese sono sempre i lavoratori e le loro famiglie. Inoltre, l’utenza, che si trova costretta a ricorrere a soluzioni alternative per raggiungere il posto di lavoro o la scuola, subisce le conseguenze di queste dinamiche. In un contesto dove sembra prevalere la burocrazia e il calcolo politico, si rischia di dimenticare chi davvero paga il prezzo delle decisioni prese nelle stanze del potere.

È davvero stupefacente osservare come l’amministrazione si premuri di giustificare ogni fase del processo di subappalto, come se una meticolosa elencazione delle date e delle procedure potesse mascherare le evidenti carenze che questo sistema comporta. È un triste spettacolo, quello che ci viene offerto, di un iter burocratico lungo, contorto e, nonostante le rassicurazioni, tutt’altro che trasparente o efficiente.

