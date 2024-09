A ruba la maglia di Soleri. Non è quella da punta, ma da portiere

Da lunedì mattina c’è una maglia che, nello store di Piazza Sant’Agostino, sta attirando l’attenzione dei tifosi dello Spezia più di altre. È quella verde da portiere, ma sulla schiena non ha scritto né Sarr, né Gori, né tantomeno Mascardi: è la maglia di Edoardo Soleri. L’attaccante, eroe per una notte contro il Cesena, ha concluso la partita in porta dopo aver segnato il gol del momentaneo pareggio, sostituendo il compagno Sarr uscito infortunato. In quel pazzo finale, con Sole che non ha subito tiri anche grazie all’ottima difesa dello Spezia, la squadra di D’Angelo è riuscita a vincere la partita iscrivendo il match nella storia del club.

La nuova divisa da portiere di Soleri, giocata della squadra marketing dello Spezia, ha già convinto diversi tifosi, che in questi giorni hanno acquistato la maglietta da portiere con il cognome dell’attaccante con i guanti, eroe della notte con il Cesena. La divisa è in esposizione nello store del centro città e in molti hanno già acquistato la curiosa maglia, ormai diventata un cimelio che per tanti anni accompagnerà i ricordi di una delle serate più pazze della pluricentenaria storia del club.

