Agricoltura: bando da 2,1 milioni di euro per i giovani che avviano nuove imprese

Genova. Oltre 2 milioni per l’avvio di imprese agricole gestite da giovani al di sotto dei 41 anni. Sono stati stanziati dalla Regione Liguria a valere sul bilancio del PSR, il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022. Si tratta di start-up per cui è prevista la presentazione di un piano aziendale di sviluppo in cui descrivere l’idea imprenditoriale.

A ogni progetto ammesso saranno concessi contributi da un minimo di 18.000 a un massimo di 34.000 euro (per un totale di 2.180.000 euro), per favorire il ricambio generazionale. I sostegni saranno previsti sulla base delle tre fasce corrispondenti alla zonizzazione dell’insediamento. Il premio base di 18.000 euro è previsto per i Comuni di prima fascia, a cui si aggiunge una maggiorazione di 4.000 euro per i Comuni di seconda fascia, di 6.000 euro per quelli di seconda fascia e di 8.000 euro per quelli di quarta fascia.

