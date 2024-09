Beppe Vecchio responsabile del settore giovanile dello Spezia: “Puntiamo sul senso di appartenenza. Lavoriamo per portare i ragazzi in prima squadra”

Una nuova vita per Beppe Vecchio, che in estate è passato dalla panchina alla scrivania, diventando il nuovo responsabile del settore giovanile dello Spezia. Un ruolo importante per l’ex calciatore spezzino, pronto a dare il massimo anche nel nuovo ruolo. “Qui mi sento come fossi a casa mia. I ruoli cambiano, ma l’orgoglio e la voglia di lavorare per questo Club sono sempre identici e ringrazio la Proprietà e la Dirigenza per aver avuto fiducia nel sottoscritto e avermi affidato un ruolo così importante e delicato”, spiega. “L’obiettivo è quello di sviluppare i singoli calciatori per farli approdare in Prima Squadra e nel calcio professionistico ed è quello che stiamo cercando di fare già da diversi anni, anche con buoni risultati, se pensiamo ai tanti che hanno indossato o vestono oggi la maglia delle Aquile”.

Da ex calciatore dello Spezia, Vecchio punta molto sul senso di appartenenza, per legare i ragazzi alla maglia bianca sin da subito: “L’attaccamento, il senso di appartenenza, la conoscenza della storia di questo Club sono aspetti imprescindibili per chi vuole giocare nello Spezia e la partita contro il Cesena, è un esempio lampante e fresco di cosa vuol dire giocare per questa maglia. Sia io che Claudio Terzi (allenatore della Primavera, ndr) abbiamo tanti anni alle spalle con indosso con la maglia bianca e credo sia difficile trovare chi meglio di lui possa far capire cosa vuol dire giocare per lo Spezia Calcio; si tratta del giusto continuo del cammino che vogliamo seguire nel nostro settore giovanile, abbinando la grande preparazione dei nostri tecnici, alla capacità umana di trasmettere valori importanti sia umani che del Club. Noi che viviamo qui, conosciamo bene il valore della maglia bianca e quello che la città della Spezia e la sua gente sono capaci di trasmettere: è impossibile non innamorarsi, perchè questo è un ambiente che ti entra dentro e tutti i giovani calciatori che crescono qua, assimilano tutto ciò fin da bambini, a prescindere dal luogo di nascita”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com