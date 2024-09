La ASD Canottieri Velocior La Spezia 1883 riprende i corsi per tutte le età. Per i bambini dai 9 ai 14 anni sono previsti allenamenti il lunedì mercoledì e venerdì dalle 17 30 alle 19 30. Per ragazzi dai 14 anni in su sono previsti corsi di due volte a settimana lunedì e mercoledì dalle 16 00 alle 17 30. Per gli adulti i corsi saranno lunedì martedì giovedì e venerdì dalle 19. Per Persone con Diversa Abilità Intellettiva i corsi si svolgono il Martedì e Giovedì dalle 15.45 alle 17.15.

L’articolo Canottieri Velocior 1883 riprende i corsi per tutte le età proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com