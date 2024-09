Deiva Marina, unico ligure, tra i Borghi più belli d’Italia

Lunedì 2 settembre sono iniziate le riprese nei borghi più belli d’Italia scelti per la 12^ edizione che proseguirà per tre settimane nella nostra meravigliosa Italia dal centro, al nord sino al sud.

I Borghi 2024/25, uno per regione, racconteranno le proprie bellezze artistiche/architettoniche e paesaggistiche dando spazio alla tradizione e alle persone del luogo, veri protagonisti della trasmissione.

A rappresentare la Regione Liguria è stato scelto Deiva Marina.

Il nostro Borgo avrà i riflettori puntati per l’intera giornata di riprese Rai sabato 7 settembre.

Vi invitiamo a partecipare, durante il momento di Vox che la troupe effettuerà in Piazza per un saluto corale finale.

Siamo entusiasti ed emozionati per questa grande opportunità.

Il “Borgo dei Borghi” sarà ospitato a partire dal 20 ottobre, all’interno del contenitore domenicale “Kilimangiaro”, su Raitre, che trasmetterà ogni settimana (per 20 settimane) un filmato realizzato in questo periodo.

Lo scopo del programma è poter pubblicizzare in pochi minuti i borghi italiani per farli conoscere al grande pubblico soprattutto in aspetti poco noti.

In primavera, sarà possibile votare i borghi, iscrivendosi gratuitamente già da ora su Raiplay, sul sito Rai de “Il Borgo dei Borghi” un voto al giorno ogni 24 ore.

La sera di Pasqua, il 20 Aprile, una serata dedicata al “Il Borgo dei Borghi”, proclamerà il vincitore come Borgo più bello 2024/25 con una classifica dal 20° al 1° posto.

Mi raccomando, partecipate al “Borgo dei Borghi”