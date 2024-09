E’ il Picco dei settemila, tra stadio rinnovato e serie A crescono i “sempre presenti”

In campo e sugli spalti, è un inizio di serie B come non se ne vedevano da tempo in casa Spezia. Nessuno aveva mai messo assieme 8 punti nei quattro turni iniziali come hanno fatto Luca D’Angelo e i suoi uomini. Nessuna annata aveva conosciuto una media di 7.697 spettatori nelle prime due partite giocate allo stadio Picco.

Numeri che per adesso rappresentano un record storico di presenze anche in confronto alla straordinaria stagione 2006/07, quella del ritorno in cadetteria dopo 55 anni e dell’irripetibile campionato con Juventus, Napoli, Genoa e Bologna. Nell’annata di Del Piero, Buffon e Nedved al Picco la media si era fermata a 7.374 spettatori. E il dato odierno trova ulteriore forza nei quasi settecento abbonati in meno: 4.712 contro i 5.386 di diciotto anni fa.

