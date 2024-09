Genova. Ennesimo tubo dell’acqua rotto a Genova. Stavolta è successo in via Isonzo, nel quartiere di Sturla, poco dopo le 22.00.

Un fiume ha invaso la strada provocando un importante allagamento nella parte bassa della via, nei pressi del cavalcavia ferroviario, zona soggetta a frequenti episodi analoghi dovuti solitamente alle precipitazioni. Nella stessa via erano in corso da giorni lavori proprio sulla rete idrica, anche se non è chiaro se esista un nesso.

