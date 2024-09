Festa della Birra insidiata dal maltempo, si punta a un gran finale venerdì e sabato

Anche la Festa della Birra, in corso a Marina di Carrara, ha subito le conseguenze del maltempo che ha colpito la costa ligure e toscana. Già la serata di ieri, mercoledì, pur senza pioggia, ha visto un calo delle persone e oggi, informa l’organizzazione, lo svolgimento della festa è a rischio per l’allerta meteo diramata dalla Protezione civile. “Peccato perché fino a martedì la Festa si è svolta in condizioni ottimali, con un pubblico molto interessato e con un’atmosfera di allegria e spensieratezza – commentano i promotori -. Proprio nella serata del 3 settembre c’è stato il grande successo dell’esibizione di Radio Nostalgia, che ha intrattenuto in modo molto coinvolgente il pubblico soprattutto giovanile accorso per divertirsi e ballare con la musica proposta dai Dj Andrea Secci e Luca Giorgi”.

A dimostrazione del buon andamento della festa, l’organizzazione diffonde alcuni dati: l’affluenza, al 3 settembre, è di circa 7.500 persone e sono stati spillati 3.500 litri di birra. Dati che dovrebbero consentire di raggiungere gli obiettivi fissati: raggiungere i 100.000 visitatori e i 50.000 litri di birra consumati.

“L’augurio è quindi quello che tra venerdì 6 e sabato 7 settembre la Festa, grazie anche alle condizioni meteo in miglioramento, possa continuare ad avere il successo tipico di fine settimana e possa concludersi con il botto e con tanti boccali in alto. Carrara Bier Fest vi aspetta fino a sabato 7 settembre, con orario dalle ore 18.00 alle 24.00″, concludono dall’organizzazione.

