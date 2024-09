“Io sono un operaio” ha fatto tappa a Vezzano Ligure. Pagano: “Nell’epoca del presentismo assoluto, è bene far parlare alcune tracce della trama della storia”

Il giro di presentazioni del libro di Dino Grassi “Io sono un operaio. Memoria di un maestro d’ascia diventato sindacalista”, curato da Giorgio Pagano, ha fatto tappa anche a Vezzano Ligure, nella splendida cornice del sagrato della chiesa di Nostra Signora del Soccorso. Dopo il saluto del sindaco di Vezzano Ligure Massimo Bertoni è intervenuto Luca Comiti, segretario della CGIL spezzina: “Il libro di Grassi dovrebbe essere letto nelle scuole – ha affermato – perché fa capire che cosa è stato il lavoro nel Novecento, che cosa ha rappresentato come valore per gli uomini, come i lavoratori si sono battuti con il conflitto per conquistare libertà e dignità”. Comiti ha concluso con un riferimento alla cantieristica oggi: “Non ci sono più i diritti conquistati da Grassi e dai suoi compagni, non c’è più la solidarietà tra lavoratori che c’era allora, di fronte a tutto questo ‘Io sono un operaio’ è una sorta di manuale per noi sindacalisti, che ci aiuta a capire come deve cambiare e migliorare la nostra attività”. Giorgio Pagano ha spiegato il perché del suo attuale impegno come storico: “Siamo in un’epoca in cui domina il ‘presentismo’ assoluto, privo di memoria e di speranza. Un’epoca in cui la vita è racchiusa nel presente è un’epoca smemorata e disperata. E’ bene, allora, far parlare alcune tracce

della trama della storia, come quelle raccontate da Grassi nella sua Memoria. Oggi è indubbiamente necessario un nuovo pensiero del cambiamento, sia personale che sociale. Ma resta la consapevolezza delle potenzialità di una parte del passato. Le speranze dei vinti – gli operai furono sconfitti negli anni Ottanta – possono ancora essere utili per tornare nei tempi nuovi ai diritti e alla solidarietà che oggi mancano, come ha spiegato Comiti. Di Grassi ci parlano ancora la moralità, la sobrietà e l’austerità personali, l’attenzione costante alla partecipazione, la lotta umanistica – ‘Uomini sì. Bestie no!’ era lo slogan dei lavoratori del Muggiano – contro il lavoro ridotto a merce e contro la nuova schiavitù. Dino ha ragione: gli esseri umani in fusione tra loro possono sfidare l’ordine delle cose. L’uomo può essere uno schiavo, ma ha sempre una potenza in sé: la capacità di liberarsi dal padrone”. La prossima presentazione si terrà venerdì 6 settembre alle ore 21 a Framura (Località Costa – Piazza della Chiesa). Con Pagano dialogherà Nicola Caprioni, presidente del Circolo Pertini.

L’articolo “Io sono un operaio” ha fatto tappa a Vezzano Ligure. Pagano: “Nell’epoca del presentismo assoluto, è bene far parlare alcune tracce della trama della storia” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com