Maltempo, in Liguria allerta gialla fino alle 18

Liguria. È stato diramato da Arpal un aggiornamento sull’allerta meteo in corso. Confermata la chiusura dell’allerta arancione sui settori A (Ponente), B (Zone centrale) e D (Bacini padani di Ponente) per le 13 di oggi. Prolungata l’allerta gialla per temporali per tutta la regione fino alle 18 di oggi, seguita ancora da possibili temporali forti fino a domani.

Le finestre soleggiate, infatti, potrebbero ovunque essere seguite da rovesci localmente anche intensi. Di seguito il dettaglio uguale per tutte le zone: dalle ore 13 fino alle ore 18 di oggi allerta gialla per temporali, poi bassa probabilità di temporali forti fino a domani. È possibile rimanere aggiornati sull’evoluzione dell’allerta meteo sui canali ufficiali di Regione Liguria e Arpal.

