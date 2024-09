Maltempo, l’allerta gialla fino alle 18: danni nel ponente, ancora possibili temporali a Genova

Liguria. Arpal, centro meteo idrologico di protezione civile regionale, ha confermato la chiusura dell’allerta arancione alle 13 di oggi, giovedì 5 settembre. Segue allerta gialla fino alle 18 su tutta la Liguria.

La perturbazione che ha interessato la scorsa notte la Liguria ha lasciato precipitazioni molto forti con quantitativi fino a elevati in particolare sul savonese, dove si sono registrati i danni maggiori, con intensità oraria di 95.8 mm ad Albenga – Isolabella (176 mm in 6 ore), 79.4 mm ad Ellera – Foglietto (107.4 mm in 6 ore) e 65.6 mm/h a Calizzano (100.8 mm in 6 ore).

