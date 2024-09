Nomine insegnanti di sostegno, la garante dell’infanzia per la Liguria: “Diritti prevalgano su motivi finanziari”

Genova. E’ emerso in questi giorni, sulla stampa locale e nazionale, la recente pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza n. 7089/2024), a proposito della riduzione delle ore di assistenza scolastica (da 13 a 7) assegnate ad uno studente disabile per ragioni di bilancio, affermando che il PEI (Piano educativo individualizzato) ha un mero valore di proposta e che, quindi, non è di per sé vincolante.

Il Consiglio di Stato ha evidenziato come il legislatore, pur riconoscendo l’importanza del PEI, abbia attribuito agli enti locali la competenza di assegnare le risorse per l’assistenza scolastica “nei limiti delle risorse disponibili” (art. 3, co. 5, d.lgs. 66/2017). Il Consiglio di Stato ha richiamato il concetto di “accomodamento ragionevole”, sancito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tale principio implica che gli Stati, pur dovendo salvaguardare il diritto all’inclusione, non sono tenuti a sostenere oneri sproporzionati o eccessivi.

