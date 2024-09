Premio Internazionale per la danza “Città di Foligno”, premiato Michael Settanni

Si terrà sabato 7 settembre alle 21,15 presso l’Auditorium San Domenico di Foligno la serata di gala per la consegna del Premio Internazionale per la danza “Città di Foligno”. Giunto alla sua quarta edizione il premio vuole riconoscere gli artisti del mondo della danza che si sono distinti per eccellenza, versatilità e talento.

Quest’anno tra questi nomi illustri, si aggiunge, nella categoria Premio Giovane Promessa, Michael Settanni, 19 anni, già allievo della scuola Dimensione Danza e neo-diplomato danzatore al Teatro dell’Opera di Roma. “Fin dai primi passi di danza, Michael ha sempre dimostrato il suo amore incondizionato per quest’arte e grazie al suo talento e alla sua dedizione si è già fatto notare come giovane emergente – dicono le sue ex insegnanti Laura Carassale e Barbara Lorenzini – Gli auguriamo un anno ricco di altrettante soddisfazioni in quel di Roma dove ormai si è trasferito per lavoro”.

