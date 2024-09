Proseguono nel territorio comunale di Ameglia i lavori di pulizia dei sentieri rientranti nella rete sentieristica ligure. Gli interventi, iniziati nel mese di agosto, sono il frutto di un accordo di collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’ente Parco di Montemarcello, Magra e Vara per la manutenzione dei sentieri appartenenti alla Rete escursionistica ligure (Rel) rientranti nel territorio comunale. Il Comune, a fronte di un contributo economico, collabora alla manutenzione dei sentieri che sono in carico al Parco.

Il secondo lotto di interventi ha riguardato il sentiero 422, nel tratto tra il termine di via Maestà, in Loc. Boccabello, fino al Belvedere, per poi, attraversata la strada provinciale, proseguire nel tratto soprastante fino al cimitero di Montemarcello e a seguire fino al borgo.

“In totale, fino ad oggi è stato possibile rendere ad oggi pienamente fruibili circa 5 km di sentieri a seguito di importanti interventi di manutenzione che continueranno nelle prossime settimane, con ulteriori interventi”, commenta il sindaco, Umberto Galazzo.

L’articolo Prosegue la pulizia dei sentieri ad Ameglia, sindaco: “Resi fruibili cinque chilometri di percorsi” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com