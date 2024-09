Psi ligure: “Lanciamo un appello a forze riformatrici, liberali e progressiste per una lista a sostegno di Orlando”

Il coordinamento regionale del Partito socialista italiano della Liguria informa di essersi riunito “per analizzare i progressi delle interlocuzioni fra le forze interessate a mettere insieme una lista riformista alle prossime elezioni regionali”. Prosegue la nota del Psi: “Prendendo atto della ristrettezza dei tempi per la presentazione delle liste, il coordinamento lancia un appello a tutte le forze riformatrici, liberali e progressiste della Liguria per realizzare una lista a sostegno del candidato presidente Andrea Orlando. Siamo impegnati con determinazione per costruire una lista unitaria che rappresenti queste anime diverse ma unite da valori comuni che possa diventare punto di riferimento per tutti coloro che credono in una politica in senso riformista”.

Concludono dal Psi: “Siamo altresì convinti che sia giunto il momento di superare la politica dei veti e delle divisioni, solo uniti possiamo battere questa destra e costruire una proposta concreta all’altezza della nostra regione, per questo chiediamo una riunione urgente da concordare con tutti i responsabili delle forze interessate”.

