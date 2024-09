Rapallo: “Controllo degli alberi, ci prendiamo un po’ di merito”

Da Francesco Angiolani

Con Determina Dirigenziale n. 867 del 04/09/2024 il Comune di Rapallo affida l’incarico per il monitoraggio e verifiche strumentali sul patrimonio arboreo comunale a due consulenti per il triennio 2024-2026. Vogliamo pensare che questa decisione sia stata presa anche grazie alle nostre segnalazioni e all’ interrogazione datata 16 agosto nella quale si chiedevano più controlli e manutenzione per il verde pubblico. Cogliamo l’occasione per ringraziare le cittadine e i cittadini che ci hanno segnalato questa mancanza rimarcando come sia fondamentale la sinergia cittadini-Consigliere Comunale per portare all’attenzione dell’Amministrazione temi per il miglioramento di Rapallo.

» leggi tutto su www.levantenews.it