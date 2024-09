Regionali, risalgono le quotazioni di Ilaria Cavo: ora la matassa va sbrogliata a Roma

Genova. Nell’altalena quotidiana dei pronostici sui papabili candidati del centrodestra per le regionali in Liguria si registra una nuova crescita delle quotazioni di Ilaria Cavo, fino a una settimana fa ritenuta in pole position prima che Edoardo Rixi e Claudio Scajola mettessero nuovi paletti. Speculazioni a parte, la novità concreta di giornata è che la veterana Lilli Lauro lascia ufficialmente la Lista Toti (per approdare in Fratelli d’Italia, anche se non c’è ancora la conferma ufficiale) mentre la giornalista e portavoce dell’ex governatore Jessica Nicolini la sostituisce come coordinatrice provinciale e prenota un posto in lista per il Consiglio regionale.

Nel frattempo sarebbe saltato il vertice di domani pomeriggio a Genova, voluto – secondo i rumors raccolti negli scorsi giorni – proprio dall’ex ministro Scajola per trovare la quadra sul candidato presidente e portare a Roma un nome condiviso da tutto il territorio. In realtà c’è chi giura che quell’incontro non sia mai stato convocato. Il mistero resta. In ogni caso l’annullamento (o presunto tale) è interpretabile come il segnale di una decisa accelerata che Fratelli d’Italia avrebbe impresso per l’ex assessora totiana, oggi deputata di Noi Moderati, incoronata come possibile vincitrice dalla gran parte dei sondaggi a uso interno dei partiti.

» leggi tutto su www.genova24.it