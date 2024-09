ReLife, oltre 53 milioni Ebitda e quasi 1 milione di di tonnellate di materiali raccolti

Genova. ReLife, primo gruppo italiano privato leader nell’economia circolare la cui maggioranza del capitale è detenuta da F2i attraverso il Fondo per le Infrastrutture Sostenibili, ha pubblicato la quarta edizione del Bilancio di Sostenibilità 2023 dal titolo “Upcycling Together” che racconta il percorso del Gruppo nel trasformare il rifiuto in risorsa creando valore per le persone, le aziende e il Pianeta.

ReLife, con l’elaborazione e la certificazione del Bilancio di Sostenibilità, ha scelto di comunicare a tutti gli “stakeholder” le prestazioni aziendali relative all’esercizio 2023, non solo dal punto di vista economico, ma anche sotto il profilo ambientale e sociale. Questo importante risultato viene raggiunto con due anni di anticipo, e su base volontaria, rispetto agli obblighi normativi introdotti dalla Direttiva Europea 2022/2464 Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) appena entrata in vigore.

