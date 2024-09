Sport e inclusione, il 14 settembre un seminario organizzato da Lions Club Torretta e Save The Woman

Savona. I Lions International Distretto 108 Ia3, il Lions Club Savona Torretta e l’Associazione Save The Woman, in collaborazione con Relaxioni e il Comune di Savona, sono lieti di annunciare un evento di grande rilevanza per il mondo dello sport e la società. Il seminario “Gestione dell’Insuccesso ed Evoluzione del Valore dell’Inclusione nello Sport” si terrà sabato 14 settembre 2024, dalle ore 9.00 alle 13.00, presso la Sala della Sibilla nel Complesso Monumentale del Priamar a Savona. Moderato da Claudio Sabattini Immediato Past Presidente del Consiglio dei Governatori MD 108 Italy

“Questo evento gratuito e aperto a tutti rappresenta un’opportunità unica per allenatori, sportivi, genitori e appassionati di approfondire temi cruciali legati allo sport come strumento di crescita personale e sociale”,evidenziano dal Club.

» leggi tutto su www.ivg.it