Susanna Raule a Fosdinovo con il nuovo romanzo “Minerva in fiamme”

Domenica 8 settembre alle 18.00 Fosdinovo ospita l’appuntamento conclusivo di “Scrittori in borgo 2024”. L’appuntamento, a partecipazione libera, vedrà ospite in Piazza Sauxillanges, sotto il castello, la psicologa, psicoterapeuta e scrittrice spezzina Susanna Raule, che presenterà il suo nuovo romanzo Minerva in fiamme. Introduce Maria Elena Marchini. “Minerva Blanc, una psicologa e psicoterapeuta di quarant’anni che lavora presso il Centro per adolescenti della Spezia, inizia la giornata con un dolore lancinante alla gamba destra – leggiamo nella sinossi -. Dopo quindici anni di convivenza più o meno pacifica con la sclerosi multipla, Minerva capisce di dover fare una sosta improvvisa in ospedale a causa di una ricaduta. Ciò che non sa è che al lavoro l’aspetta una notizia che nessun terapeuta vorrebbe mai ricevere: uno dei suoi pazienti è morto. Si tratta di Angel, un sedicenne in terapia forzata dopo essere stato arrestato per spaccio di droga…”. Qua sotto la locandina:

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com