Trasporto pubblico locale, il Forum Ambiente Pd: “Indispensabile potenziale il servizio per ridurre il numero di auto in circolazione”

“Dopo aver assistito all’ultimo consiglio comunale straordinario sul trasporto pubblico locale della nostra provincia, non possiamo che esprimere profonda insoddisfazione. Le questioni sollevate dall’opposizione, tra cui i tagli ai finanziamenti, la scarsa tutela dei lavoratori e l’assenza di una pianificazione concreta del servizio, non hanno ricevuto risposte all’altezza delle aspettative. È inaccettabile che, di fronte a un servizio essenziale per la comunità, l’amministrazione e l’azienda continuino a navigare nell’incertezza, lasciando irrisolti problemi fondamentali”. Lo affermano in una nota il segretario provinciale del Partito democratico, Iacopo Montefiori, e la responsabile del Forum Ambiente del Pd spezzino, Renata Angelinelli.

“Come Forum Ambiente – spiega Angelinelli – riteniamo che la gestione attuale del Tpl sia non solo inefficace, ma anche dannosa per il benessere della nostra comunità. Dalla città ai quartieri periferici, dalle aree residenziali a quelle produttive, fino alle zone turistiche e agli spazi naturali, una mobilità sostenibile e integrata è fondamentale per garantire accessibilità, efficienza e qualità della vita. Non si tratta solo di muoversi, ma di farlo in modo che ogni parte del territorio sia connessa e valorizzata, senza compromettere l’ambiente e il benessere delle comunità. Abbiamo deciso di intraprendere un’indagine per comprendere come i cittadini percepiscono il sistema di trasporto pubblico e le alternative sostenibili. Le risposte, provenienti da tutta la provincia, confermano le nostre preoccupazioni: l’automobile domina ancora negli spostamenti quotidiani, mentre l’uso del trasporto pubblico è complessivamente limitato. Quali sono le motivazioni indicate? Una copertura territoriale degli autobus insufficiente e un servizio poco frequente e puntuale”.

