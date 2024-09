Tubo rotto in via Isonzo, erano appena finiti i lavori: l’esplosione alla riapertura dell’acqua

Genova. Ancora disagi nella zona di Sturla, dove ieri sera è esplosa una tubatura dell’acqua potabile allagando la parte bassa di via Isonzo e provocando danni (e preoccupazioni) per i residenti della zona.

Al momento ci sono ancora sette condomini senz’acqua: cinque in via Isonzo, uno in via Marras e un altro in via Abbas. Il ripristino della fornitura idrica è previsto nel primo pomeriggio. Nel resto del Levante cittadino, interessato da interruzioni piuttosto estese nelle ore successive al guasto, il servizio è tornato regolare.

