Vincente serie B, lo Spezia dopo la sosta incontra la Cremonese favorita

E’ la Cremonese la nuova favorita per la vittoria finale della serie B 24/25 secondo le quote Snai aggiornate dopo quattro turni di campionato. La squadra di Giovanni Stroppa ha infatti scalzato il Palermo, autore di un inizio balbettante, che prima del via era considerata la squadra da battere.

Grigiorossi il cui primo posto finale oggi paga 4.5 volte la posta come a luglio, mentre per i siciliani la quota è passata da 4 a 5.5. A 5.5 anche il Sassuolo, prima di quella che è una vera e propria frattura. La Sampdoria infatti è quotata a 8 (era a 4.5), la Salernitana a 10 (da 8) e il Frosinone a 12 (era 6.5).

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com