Automobilismo/ Sport Favale alla Garessio-San Bernardo con 7 piloti

Da Emilio Burlando, Sport Favale

Dopo la partecipazione alle cronoscalate di Vittorio Veneto e di Gubbio, la Sport Favale 07

torna agli slalom. Domenica il sodalizio di Favale di Malvaro sarà impegnato nella 51^ edizione

della “Garessio – San Bernardo”, valida per la Coppa di Zona 1 e per il Trofeo Nord, dove

schiererà ben 7 piloti.

A guidare la squadra della scuderia fontanina nello slalom piemontese sarà l’esperto e veloce

genovese Paolo Bordo (Renault Clio RS). Con lui, cercheranno una prestazione di prestigio il

grintoso Massimo Burchiellaro (Peugeot 106) e Daniele D’Acunto, desideroso di iniziare a

raccogliere soddisfazioni con la sua nuova Fiat 127.

Pronti a mostrare i muscoli anche il regolare e veloce Claudio Gazzano (Fiat X1/9) ed il

gentleman Gianfranco Vigo (Renault Clio Williams). Tra le “piccoline” sono decisi a dare

battaglia sia Salvatore Russo (Peugeot 106) che Flavio Ribet (Fiat Seicento Sporting).

L’ultimo impegno nelle cronoscalate, a Gubbio, non ha portato soddisfazioni alla Sport Favale

07. Poca sorte per i fratelli Aldo e Valter Busi: il primo, che tornava alle corse dopo oltre

vent’anni di assenza, ha pagato lo scotto del noviziato della sua Fiat X1/9 storica fresca di

allestimento; l’altro, invece, è stato rallentato da problemi tecnici alla sua Fiat 127.

Tutte le info sulla gara sul portale della scuderia all’indirizzo http://www.sportfavale07.com,

oppure su Facebook: Sport Favale 07 Scuderia e Organizzatore.

