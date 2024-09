Balneari: “Concessioni, il provvedimento non ci soddisfa”

Da CNA Balneari Liguria

“Il provvedimento sulle concessioni balneari adottato dal Consiglio dei ministri non ci soddisfa -. Commenta la referente sindacale regionale dei Balneari di CNA Valentina Figoli -. La continuità delle attuali concessioni fino al 30 settembre del 2027 potrà permettere alle amministrazioni competenti e alle imprese un tempo congruo per programmare il futuro di un settore trainante per il turismo e per l’economia, ma il provvedimento non è soddisfacente. Per gli attuali concessionari è prevista solo la remunerazione degli investimenti ancora da ammortizzare, senza prevedere nulla per gli investimenti effettuati nel corso di una intera vita imprenditoriale, limitandosi a un riconoscimento solo per l’ultimo quinquennio.”

