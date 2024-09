Canottaggio costiero: cominciato il campionato mondiale Endurance

Genova. Il primo dei due eventi in programma a Genova, ovvero i Campionati Mondiali di Canottaggio Costiero Endurance, ha avuto inizio oggi con le batterie in tre delle classi di imbarcazioni: il quattro di coppia femminile, il doppio di coppia maschile e il singolo femminile. Gli equipaggi hanno affrontato condizioni impegnative al largo della spiaggia di San Nazaro mentre gareggiavano per un posto in finale.

Il primo dei due eventi a Genova, Italia, ovvero i Campionati Mondiali di Canottaggio Costiero Endurance, ha avuto inizio oggi con le batterie in tre delle classi di imbarcazioni: il quattro di coppia femminile, il doppio di coppia maschile e il singolo femminile. Gli equipaggi hanno affrontato condizioni impegnative al largo della spiaggia di San Nazaro mentre gareggiavano per un posto in finale.

