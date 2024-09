Carcare, prima campanella alle porte ma non per i 19 bimbi iscritti alla Sezione Primavera

Carcare. Mancano pochi giorni al suono della prima campanella e a Carcare si abbatte una brutta tegola sull’Istituto comprensivo. Non sarà attivata per l’avvio del nuovo anno scolastico la Sezione Primavera (unica in ValBormida) per i piccoli alunni dai 24 ai 36 mesi in attesa di iniziare la scuola dell’Infanzia, diciannove in tutto, che ora dovranno proseguire (se è volontà della famiglia) il loro percorso all’asilo nido privato, e quindi con costi maggiori.

La dirigente scolastica Raffaella Battiloro e il sindaco Rodolfo Mirri hanno inviato una lettera ai genitori interessati, spiegando che “a seguito della nuova procedura autorizzativa per il servizio, richiesta da Alisa e Regione Liguria (non ancora completa, ndr) il Comune e la scuola informano che la Sezione Primavera non verrà attivata a breve”.

