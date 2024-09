Chiavari: incendio di sterpaglie lungo la via Aurelia alle Grazie

Nonostante lo stato di grave pericolosità emesso dalla Regione Liguria, il pericolo di incendi è sempre in agguato per la superficialità di persone che sottovalutano il pericoli. Inoltre la pioggia caduta nelle ultime ore non ha spento la “sete” del terreno. Questa sera verso le 19.00 a Chiavari, lungo l’Aurelia sulla collina delle Grazie, si è verificato un incendio di sterpaglie. Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha evitato l’estendersi delle fiamme alla macchia mediterranea caratteristica della zona. Tra le ipotesi che hanno originato il rogo il possibile lancio di un mozzicone di sigaretta da un auto.

» leggi tutto su www.levantenews.it