Chiavari: omicidio Nada Cella, la Corte d’Appello decide se processare Cecere

Delitto di Nada Cella, uccisa a Chiavari il 6 maggio del 1996, 28 anni fa. Il 20 novembre la Corte d’appello deciderà se processare per omicidio Annalucia Cecere, il datore di lavoro delle Cella Marco Soracco e sua madre Marisa Bacchioni per favoreggiamento e false dichiarazioni.

Il Gip Angela Maria Nutini l’1 marzo aveva giudicato insufficienti e contraddittorie per alcuni aspetti le prove raccolte, esprimendosi quindi per “l’inutilità del dibattimento reputandosi che il quadro probatorio delineato dalla pubblica accusa sia insufficiente e per certi versi contraddittorio”. Il pubblico ministero Gabriella Dotto ha presentato ricorso ribattendo le tesi del Gip che avrebbe basato la sentenza “su ripetute omissioni” scrivendo “una motivazione che mostra erronee valutazioni giuridiche” e che “presenta anche plurimi travisamenti”. “Questo processo – conclude il pubblico ministero – è come un mosaico in cui le singole tessere, devono essere raccolte, esaminate e incastrate nel quadro d’insieme, fino a consentire la composizione della complessa trama. Ciò è quanto avvenuto nelle indagini ed è ciò che dovrà avvenire nel processo se sarà celebrato”.

» leggi tutto su www.levantenews.it