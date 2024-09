Chiusura Viale Italia, LeAli a Spezia: “Cittadinanza avvisata solo dopo le 12, Comune in tilt come il traffico”

“Il caos del traffico cittadino generato prima dalla chiusura totale e poi parziale di Viale Italia per intervenire sulla conduttura guasta, non è stato adeguatamente governato da questa amministrazione comunale. Moltissimi cittadini, costretti a code infinite in auto, hanno segnalato assenza di cartellonistica per informazioni e mancanza di vigili urbani nei punti nevralgici, evidentemente con la giunta Peracchini ci sono troppi teaser e pochi vigili addetti al traffico”. Così Roberto Centi, Giorgia Lombardi e Patrizia Flandoli, consiglieri comunali di LeAli a Spezia, intervengono sul caos traffico in città occorso nella giornata di oggi: “Il Comune ha comunicato gli avvisi alla cittadinanza tramite comunicato stampa solo dopo le 12, mentre i disagi sono iniziati sin dalle prime ore del mattino. Perché non sono arrivate le telefonate di protezione civile con le informazioni corrette sulle modifiche alla viabilità? Ci chiediamo inoltre il perché dei ritardi dell’intervento sul guasto che si è verificato intorno alla mezzanotte. Una prova di inefficienza di questa amministrazione, che è andata in tilt a pari del traffico cittadino”.

