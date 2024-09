Dirette, musica, cibo e laboratori: a Castelnuovo c’è la festa di Radio Rogna

Nell’area verde del centro sociale di Molicciara a Castelnuovo Magra è tutto pronto per “La festa della radio” che si terrà a partire dalle 10 di mattina di domani, sabato 7 settembre per proseguire fino a dopo cena con voci, incontri, musica, banchetti, laboratori, dj set e ovviamente una lunghissima diretta radio grazie a FurgoMytho. Il progetto mobile di Radio Rogna dedicato a Giulio Orsini torna infatti da dove era partito e dopo aver partecipato, la scorsa settimana, alla ventunesima edizione del Festival della Mente di Sarzana, dove ai suoi microfoni sono passati numerosi ospiti e relatori della manifestazione (nella foto i ragazzi di Radio Rogna con Fabio Genovesi). Ricca di voci e incontri sarà anche la giornata di domani – con i momenti di pranzo, merenda e cena curati insieme a La Baracchetta di Luni – con Fabio Gabrielli, Federico Faggioni, i ragazzi di Con Me Magazine, Federica Tourn e molti altri. La festa della Radio, resa possibile anche dalla collaborazione con gli Amici del Giacò, sarà ad ingresso gratuito mentre sarà possibile prenotare tavoli al numero 3389813355.

