Furti commessi ad Altare e Pallare, rubati gioielli e denaro per migliaia di euro: tre persone denunciate dai carabinieri

Val Bormida. Per risalire agli autori di una serie di furti commessi in Val Bormida, in particolare tra Altare e Pallare, sono stati necessari gli sforzi congiunti dei Carabinieri di Altare, Carcare e Millesimo, che, collaborando sotto il coordinamento dalla Procura della Repubblica di Savona, hanno condotto un’articolata attività investigativa nata a seguito di uno specifico episodio frutto, come spesso accade, dell’intenso e quotidiano monitoraggio del territorio da parte dell’Arma.

Era l’agosto del 2023, quando a Mallare una pattuglia della Stazione di Altare era riuscita a intercettare uno scooter i cui passeggeri erano stati notati in attività di osservazione delle abitazioni e a più riprese segnalati dai cittadini della Val Bormida. Il motociclo di grossa cilindrata, grazie all’analisi dei filmati di diverse telecamere di video sorveglianza e al rilevamento dei transiti attraverso i sistemi di lettura targa, era stato poi messo in relazione a due furti in altrettante case commessi nel giugno precedente in Altare e Pallare.

