Gori si presenta: “Sono pronto per giocare, non mi spaventa. Con D’Angelo abbiamo pochi segreti”

Abbronzato e sorridente, Stefano Gori è pronto a cominciare la nuova avventura allo Spezia che lo vedrà già protagonista a partire dalla prossima partita, che vede le Aquile ospiti di una Cremonese tra le big del campionato. “Sono molto contento di avere questa ottima opportunità allo Spezia. Ringrazio il direttore che ho incontrato l’ultimo giorno di mercato e mi ha fatto capire l’importanza della società e del gruppo. Ho avuto modo di lavorare con il gruppo e con il mister, ora lavoriamo per il resto della stagione”, racconta in sede di presentazione. “Stefano ha una carriera esperta, è un portiere giovane che può esprimere tutto il suo potenziale che è importante”, racconta il direttore sportivo Stefano Melissano. “Siamo contenti di averlo, ringrazio la Juventus, Stefano Stefanelli e il direttore Chiellini che ce lo hanno messo a disposizione”.

Poco tempo per ambientarsi perché il campo giù chiama. Con l’infortunio di Fallou Sarr, Gori sarà il nuovo titolare dello Spezia, un’opportunità che il portiere non vuole sprecare: “Negli ultimi anni, tralasciando l’anno scorso con l’anno a Monza, ho sempre avuto modo di giocare. Non è una cosa che mi spaventa, anzi, sono pronto, ho voglia, sono stato fermo un anno e ho voglia di rimettermi in gioco. Non penso di avere grossi problemi dopo una stagione fermo. Sono un portiere da tanti anni, le misure della porta sono sempre quelle (ride, ndr). Qualunque partita è un’occasione per poter far bene. Se sommi le partite fatte bene si possono aprire altri scenari per la carriera”.

