La castelnovese Giada Romiti conquista il bronzo agli Europei di pattinaggio artistico

Grande soddisfazione per la castelnovese Giada Romiti, atleta del Pattino Club La Spezia ASD allenata da Piera Avena e Silvia Lambruschi (con lei nella foto), che ai Campionati Europei 2024 a Fafe (Portogallo) ha conquistato la medaglia di bronzo nella massima categoria. Si è così confermata un’atleta di alta caratura nonostante la presenza di sportive che da anni affrontano gare internazionali sia a livello europeo che mondiale, grazie a due ottimi programmi di gara sia a livello tecnico che artistico.

Convocata dal commissario tecnico Fabio Hollan a rappresentare l’Italia, ha presentato due programmi di gara altamente competitivi presentando salti tripli completi di rotazione, difficoltà estremamente complesse soprattutto nelle categorie femminili.

Una gioia la sua condivisa con tutto lo staff e con la sua famiglia, non solo per la medaglia europea conquistata, ma soprattutto perché considerata una rivelazione anche in campo italiano per le prestazioni presentate.

Nonostante un anno carico di impegni all’università all’indirizzo di economia aziendale, Giada Romiti ha dimostrato che grazie ai sacrifici e alia passione si può riuscire alla grande sia nello sport che nello studio.

Dopo qualche giorno di riposo è tornata in pista carica per affrontare nuovi impegni sportivi.

Per chi tosse interessato al pattinaggio artistico, la Società Pattino Club La Spezia la troverete nelle sedi di La Spezia, Sarzana e Castelnuovo Magra. (Per informazioni potete contattare il numero

3388904212 Piera)

