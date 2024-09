Grave e improvviso malore per un 60enne che nella tarda mattinata di oggi è stato trasportato d’urgenza al San Martino di Genova. Non erano ancora le 11 del mattino quando da un’abitazione di Riomaggiore è partita una chiamata d’emergenza. In breve tempo hanno raggiunto il luogo della segnalazione i militi della Pubblica assistenza di Corniglia e Delta 1 del 118 che hanno prestato le prime cure al 60enne, seguiti a ruota dai Vigili del fuoco in presidio a Volastra. Vista la situazione è stato necessario infatti l’arrivo di Drago dei Vigili del Fuoco. Il velivolo ha poi proseguito verso il nosocomio genovese.

L’articolo Malore improvviso a Riomaggiore: 60enne trasportato d’urgenza al San Martino proviene da Città della Spezia.

