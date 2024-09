Genova. Esauriti nel giro di pochi i giorni i coupon che davano la possibilità agli under 19 di ottenere un abbonamento mensile gratuito per il trasporto pubblico.

L’iniziativa, collocata nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, è stata resa possibile grazie al progetto PRINCE (Premialità e Incentivi per il Cambiamento Modale) con il quale AMT e Comune di Genova hanno promosso l’iniziativa “Entra in squadra” rivolta ai giovani under 19.

» leggi tutto su www.genova24.it