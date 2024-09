Meteo, sulla Liguria giornata prevalentemente soleggiata: nel fine settimana nuova perturbazione

Liguria. Tra la notte e la prima mattinata residui rovesci sul settore centro-orientale in via di attenuazione, per il resto cielo in prevalenza poco nuvoloso o velato con nubi più compatte nei settori interni. Nel pomeriggio cielo ovunque poco nuvoloso o velato con addensamenti nelle aree interne, non accompagnate da precipitazioni.

Situazione: Lo spostamento della perturbazione temporalesca verso levante determina sulla Liguria un temporaneo miglioramento a partire dal pomeriggio di venerdi. Nuovo ed intenso peggioramento domenica.

» leggi tutto su www.ivg.it