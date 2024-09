Oktoberfest, inaugurata la 14° edizione: Genova celebra la birra e la cultura bavarese

Genova. Oggi, giovedì 5 settembre 2024, alle ore 19 ha preso ufficialmente il via la 14ª edizione dell’Oktoberfest di Genova, l’unica manifestazione ufficialmente riconosciuta dalle autorità bavaresi fuori dalla Germania. Organizzato dalla Birreria Hofbräuhaus di Genova in collaborazione con il Civ di Piazza della Vittoria e Ascom Confcommercio, l’evento rimane in Piazza della Vittoria fino a domenica 22 settembre all’insegna della gastronomia e della cultura bavarese.

La manifestazione si è aperta con l’OktoberParade, una parata con persone a piedi e in bicicletta che, partita da Piazza De Ferrari alle ore 18.30 e scandita dalla musica dell’originale banda bavarese dell’Oktoberfest di Monaco, ha attraversato il centro cittadino fino ad arrivare al grande tendone in Piazza della Vittoria per dare inizio alla nuova edizione dell’Oktoberfest di Genova con il tradizionale “O’zapft is!”, l’apertura del primo fusto di birra. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la direzione Smart Mobility del Comune di Genova, ha reso omaggio alla European Mobility Week, evidenziando l’impegno dell’evento per la sostenibilità ambientale. Per tutta la durata dell’evento, infatti, sono disponibili nell’area rastrelliere per biciclette, per permettere ai cittadini di parcheggiare comodamente il proprio mezzo sostenibile.

