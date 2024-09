Regionali, Azione scioglie le riserve: “Sì a Orlando candidato, da lui parole chiare”

Genova. “Riteniamo positive le parole chiare e nette di Andrea Orlando sui tre punti sollevati dal segretario di Azione, Carlo Calenda, per una campagna che metta in sicurezza le grandi opere, quelle già avviate e quelle che dovranno partire, rifiuti il giustizialismo e preveda una leale collaborazione con l’amministrazione Bucci. Su queste basi il lavoro per la presentazione di una lista di Azione e di altre forze autenticamente riformiste può partire”.

Così una nota di Azione nazionale, nel pomeriggio di oggi, sembra ricucire definitivamente almeno quella fetta di campo largo in vista delle elezioni regionali in Liguria, in attesa che il centrosinistra risolva – in un modo o nell’altro – anche la vicenda Italia Viva.

