Regionali, lunedì possibile “D-Day” per il candidato presidente del centrodestra

Genova. Dovrebbe essere lunedì 9 settembre il D-Day, come lo chiama qualcuno nel centrodestra, cioè il giorno decisivo per chiudere sul candidato presidente e iniziare finalmente la campagna elettorale. Secondo i bene informati, infatti, si svolgerà in questa data un nuovo incontro tra leader nazionali che terrà conto dei risultati degli ultimi sondaggi commissionati dai partiti per testare il gradimento dei diversi nomi sul tavolo.

Da segnalare che alcune voci di corridoio oggi hanno fatto trapelare l’ipotesi Alessio Piana, assessore allo Sviluppo economico, come exit strategy per togliere le castagne dal fuoco a Edoardo Rixi, ritenuto ancora candidabile nonostante i suoi ripetuti smarcamenti. Nessuna conferma in merito, al netto del fatto che il suo nome e quello dell’omonimo Alessandro, presidente ad interim dall’arresto di Toti in poi, erano stati avanzati dalla Lega quando il leader di Forza Italia Antonio Tajani aveva proposto pubblicamente Carlo Bagnasco.

