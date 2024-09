Riaperta Viale Italia: ultimate le operazioni di ripristino. Va in archivio una giornata campale

E’ tornata interamente percorribile Viale Italia. Va in archivio una giornata campale per la viabilità cittadina, in quanto il tratto rappresenta una delle arterie principali del traffico. I lavori sono proceduti senza intoppi complice una giornata non troppo calda e luminosa. Un buon punto se si pensa a cosa sarebbe potuto accadere in presenza di una pioggia torrenziale. Poco prima delle 19 però c’è stato un sussulto generale perché è stata notata la presenza di una nuova chiazza di umidità, sempre su Viale Italia, a pochissima distanza da dove era appena stato chiuso il cantiere. Questo elemento ha richiesto ulteriori verifiche, per fugare ogni dubbio, e sul posto è arrivato anche l’assessore ai Lavori pubblici Pietro Antonio Cimino.

L’intera giornata è stata scandita in più fasi: prima c’è stata la rottura della tubazione, poco prima dell’una di stanotte, la pressione ha sollevato una parte del manto stradale già usurato dal traffico veicolare quotidiano, poi i rivoli, quasi come un fiume sono arrivati un po’ dappertutto e 150 persone sono rimaste senz’acqua. Nel giro di pochissimo tempo Acam aveva già aperto il cantiere e si era messa all’opera per trovare il guasto, sostituire la tubazione e procedere con le operazioni di ripristino. Il cantiere seppur di limitate dimensioni ha richiesto, solo per i tecnici Acam, un lavoro di oltre 10 ore nel corso delle quali però la città si è svegliata e ritrovata costretta a fare a meno di tutta Viale Italia nelle prime ore del mattino, di metà nella parte successiva.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com