Sicurezza sul lavoro, Marante (Cgil Liguria): “Serve cambio di passo a partire dalle politiche della Regione”

Liguria. I dati in materia di infortuni sul lavoro in Liguria “confermano la necessità di un intervento strutturato in materia di salute e sicurezza”, lo fa sapere Cgil Liguria per voce del segretario regionale Fabio Marante.

“Nel solo mese di luglio, – ha proseguito, – sono state oltre 1.500 le denunce: questo significa che ogni settimana circa 400 lavoratrici o lavoratori si sono infortunati. Questo dato al netto di chi, impiegato in forme di lavoro ‘grigio o nero’, non può far valere i propri diritti. E allora alla lotta per chiedere sicurezza sul lavoro bisogna aggiungere quella per renderlo più strutturato e stabile, conditio sine qua non, per poter superare le situazioni irregolari prive di formazione e diritti. In tale senso la Cgil ha promosso, raccogliendo oltre 4 milioni di firme a livello nazionale, 4 referendum per mettere al centro il lavoro, per superare la precarietà e stagionalità, e per garantire la sicurezza a partire dagli appalti. Per poter garantire la prevenzione e il monitoraggio da parte degli istituti preposti, occorre un investimento deciso in termini di assunzioni nella macchina pubblica oggi clamorosamente sotto organico”.

