Tre nuovi casi di dengue a Genova, coppia ricoverata al San Martino. Scatta la disinfestazione

Genova. Due nuovi casi di dengue a Genova, cui si aggiunge un altro riguardante una donna che si è fermata nel capoluogo ligure prima di raggiungere Roma, sua città di residenza, e che è attualmente ricoverata nella Capitale. E in città partono nuove attività di disinfestazione per abbassare la densità di zanzare tigre (vettori del virus) nei quartieri in cui i tre hanno soggiornato o risiedono.

I due casi “stanziali” sono marito e moglie residente nel levante cittadino (il Comune renderà note le zone non appena disporrà la disinfestazione) che, rientrati da un viaggio alle Maldive, hanno iniziato a manifestare i sintomi della dengue: febbre, emicrania, dolore agli occhi e alle articolazioni, nausea, dolori alle ossa e ai muscoli accompagnati da prurito. Proprio alla luce del recente viaggio sono stati sottoposti a esami per capire se potessero avere contratto questa malattia infettiva, trasmessa da zanzare di genere Aedes.

» leggi tutto su www.genova24.it