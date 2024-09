A Carcare incerto l’avvio della sezione Primavera, la rabbia delle famiglie: “Avvisati 10 giorni prima, è assurdo”

Carcare. “Siamo increduli, è assurdo che a 10 giorni dall’inizio della scuola, non sappiamo se e quando l’attività partirà“. C’è tanta rabbia nelle 19 famiglie che mesi fa hanno iscritto i loro bambini alla sezione Primavera dell’asilo nido statale di Carcare e giovedì (5 settembre) si sono viste arrivare una mail che non assicura più il servizio “a seguito della nuova procedura di autorizzazione”.

“A gennaio – racconta una mamma – abbiamo effettuato l’iscrizione, a maggio è stata organizzata una prima riunione conoscitiva in cui ci è stato confermato l’inizio della scuola il 16 settembre e ci è stato detto che, ad inizio dello stesso mese, si sarebbe tenuto un incontro per dare alle famiglie tutte le informazioni necessarie. Poi, però, giovedì è arrivata quella comunicazione, così siamo andati in Comune per farci spiegare cosa stesse accadendo. Troviamo assurdo tutto questo – sottolinea la donna – Ora ci troviamo in seria difficoltà, siamo tutte mamme lavoratrici, non abbiamo altri aiuti, per noi l’asilo è fondamentale. E pensare che io come altre mamme abbiamo pure rinunciato ad un posto all’asilo privato perché ci avevano detto che la sezione primavera sarebbe partita e invece ora nulla è più sicuro”.

