Cengio. Si svolgeranno oggi, 7 settembre, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di San Nicolao a Cengio Rocchetta, i funerali di Claudio Cassoni, 71 anni, insegnante in pensione di economia aziendale per anni in servizio al Patetta di Cairo.

La sua morte improvvisa ha rattristato ex colleghi e molti dei suoi numerosi allievi, che esprimono il loro cordoglio con affetto e sottolineano quanto fosse abile a far amare la sua materia.

