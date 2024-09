Ha riportato un trauma cranico, la lussazione di una spalla, contusioni e una ferita alla coscia destra ma non è in pericolo di vita la donna di 80 anni che questa mattina è stata travolta da un’auto mentre stava percorrendo a piedi, sul marciapiede, via Muccini a Sarzana. Questa mattina intorno alle 10 l’anziana è stata infatti investita da una vettura che proveniva dal casello autostradale ed era diretta in centro città, quando all’altezza del distributore di benzina il conducente avrebbe perso il controllo finendo fuori strada. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i soccorritori della Pubblica Assistenza Misericordia e Olmo, che hanno portato in codice rosso la donna presso la shock-room dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia. Sul posto anche la Polizia Locale che ha effettuato tutti gli accertamenti del caso.

L’articolo Anziana investita in via Muccini e portata in ospedale in codice rosso proviene da Città della Spezia.

