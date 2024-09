Camogli: anche il “Dragun” al tradizionale “barcheggio”

Come è delizioso andar a barcheggiar… a Camogli la sesta edizione del barcheggio, un’antica tradizione ligure che prevedeva, in particolari occasioni di festa, una sorta di passeggiata via mare, un andare su e giù senza fretta e senza mèta magari brindando e pasteggiando.

Ideatrice dell’iniziativa Farida Simonetti, che anni fa prese spunto da una placca in argento di 35 centimetri, realizzata nel ‘600 e conservata nella Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, dove è raffigurata Genova con in primo piano un’imbarcazione spinta da tre vogatori e a bordo alcuni nobili che stanno brindando. Ma non solo. Anche Cornelis de Wael, argentiere fiammingo nel Seicento ed il pittore bergamasco Giuseppe Paganelli nel 1782, hanno lasciato nelle loro opere la testimonianza dell’uso di barcheggiare.

